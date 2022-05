San Cipirello, rifiuti bruciati in azienda: denunciati il presidente e due operai

Due operai e il presidente di una cooperativa sociale di San Cipirello sono stati denunciati dai carabinieri per gestione di rifiuti non autorizzata. Nel piazzale della cooperativa in sono stati trovati due dipendenti che bruciavano i rifiuti. I lavoratori, anziché smaltire la spazzatura, stavano appiccando il fuoco a plastica, cartone e guaine. Ad accorgersi della colonna di fumo nero sono stati anche i partecipanti all’inaugurazione a San Giuseppe Jato del nuovo giardino della memoria. Ieri a Carini altri tre dipendenti di una società che opera nel settore della termoidraulica erano stati denunciati perché sorpresi a appiccare il fuoco alla spazzatura nel piazzale dell’impresa.

© Riproduzione riservata