Rifiuti a Palermo, notte di fuoco a Borgo Nuovo: cassonetti incendiati, caccia a 2 ragazzi

Cassonetti di rifiuti ancora in fiamme a Palermo. Più volte i vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere Borgo Nuovo, in piazzale Pirandello e a largo Castronovo per spegnere i roghi appiccati ai cumuli che si sono formati accanto ai cassonetti.

Alcuni residenti nel cuore della notte hanno segnalato la presenza di due ragazzini a bordo di uno scooter che con una tanica di benzina che avrebbero appiccato gli incendi.

Sono in corso le ricerche dei due da parte delle forze dell'ordine, con l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Incendi di rifiuti anche in via Messina Marine.

