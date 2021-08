Rifiuti a Palermo, cassonetti svuotati ma Bonagia è una discarica a cielo aperto

Nonostante i cassonetti siano stati svuotati, rimangono piene di immondizia le strade di Bonagia, nella periferia palermitana.

Rifiuti ingombranti abbandonati e ammassati sui marciapiedi. Materassi, servizi igienici, pezzi di legno e porte rotte accatastate come fosse una discarica. Non mancano poi le distese di sacchetti di rifiuti sotto i contenitori per la raccolta di plastica e vetro, anche questi non raccolti.

Nel video si vedono anche buste piene di cavi elettrici e cassonetti assediati da immondizia e mobili vecchi. Rami, sedie e divani in via Rizzotto compongono quella che sembra una vera e propria discarica a cielo aperto.

