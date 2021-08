Palermo sommersa dalla spazzatura, rifiuti anche davanti all'ingresso dell'ospedale

Montagne di rifiuti sulle strade di Palermo. I sacchetti hanno invaso anche viale Regione Siciliana, in prossimità dell'ingresso dell'ospedale Cervello.

Ancora emergenza rifiuti, dunque, nel capoluogo siciliano. L’immondizia continua ad accumularsi senza sosta in tutti i quartieri della città. Ristagna sull’asfalto sotto il caldo estivo e si sparpaglia su marciapiedi e aiuole con il vento. Ormai metri e metri di strada sono coperti da sacchetti abbandonati, ma anche da ingombranti, mobili vecchi e rotti su cui si accumula la sporcizia.

Perfino l’ingresso dell’ospedale Cervello non viene risparmiato. Qui la discarica si allunga fino a un vicolo trasformato in deposito di mobili da buttare. Per la città anche i cassonetti della differenziata vengono invasi dai rifiuti: campane del vetro e contenitori per la plastica sono ricolmi di ogni genere di scarto.

