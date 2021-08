Via i rifiuti da Palermo, Orlando: "La Rap non ha personale adeguato, previste 200 assunzioni"

La Rap non ha personale adeguato per pulire la città e l'amministratore dell'azienda ha presentato al Comune un piano per assumere altri duecento operai. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che ai cronisti ha spiegato che è stato già avviato l'iter per la pulizia in città.

Mezzi e pale meccaniche, già da ieri, in via Ernesto Basile e a Mondello ha svuotato i cassonetti. Saranno rimossi pure gli ingombranti illecitamente abbandonati davanti all'Università. Insomma, qualcosa si muove ma la fotografia della città resta in bianco e nero e dire che la situazione è risolta, ovviamente, sarebbe lontano dalla realtà.

Di certo c'è che il destino dell'aziende di igiene ambientale di Palermo sembra essere appeso ai malumori interni ed al malcontento popolare.

Intanto, in un incontro con Orlando, i sindacati hanno dato disponibilità a coprire un certo numero di ore di straordinario ed è stato dato incarico ad alcune ditte private di mettersi al lavoro con i mezzi meccanici.

© Riproduzione riservata