Gangi devastata dagli incendi, stato di calamità: scenario apocalittico

Una riunione tra il sindaco Francesco Migliazzo, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Salvatore Cocina, il dirigente generale del Corpo forestale Giovanni Salerno e l'assessore regionale all'Agricoltura Toni Scilla. Il Comune di Gangi sta predisponendo la dichiarazione dello stato di calamità dopo l'incendio che ha distrutto il territorio attorno al borgo madonita.

È iniziato contestualmente un censimento dei danni subiti da tutti i residenti, le aziende agricole e gli allevatori a causa dell'incendio. Domani sul sito del comune di Gangi saranno resi noti gli avvisi pubblici per dare il via al censimento dei danni causati dagli incendi.

"In pochi minuti si è scatenato l'inferno - afferma il primo cittadino Francesco Migliazzo -. Quello che resta il giorno dopo è il senso di impotenza, l'angoscia, il non potere aiutare chi ci chiamava perché impegnati su più fronti. Tanta gente ha visto andare in fumo la propria azienda, i sacrifici di una vita, la propria abitazione. Quello che si vede è uno scenario apocalittico qualcosa che mai avremmo immaginato di vedere con i nostri occhi".

