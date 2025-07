SMODA, sulla scalinata del Teatro Massimo la sfilata «più underground» di Palermo

Il tema di quest’anno è La Tavola del Potere. In scena, sei figure-animali — simboli visivi e concettuali — incarnano i vizi e le contraddizioni del nostro tempo: avidità, narcisismo, controllo, menzogna, egocentrismo e violenza. Attraverso tre atti narrativi (Dominio, Rivelazione, Crollo), il pubblico sarà guidato in un viaggio viscerale che smaschera il potere come finzione, fino al suo collasso simbolico.

In passerella sfileranno le creazioni degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, Corso di Progettazione della Moda, guidati dal professore Sergio Daricello, portano visioni giovani, urgenti e radicali, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla fluidità dei generi e alle culture ibride. I partecipanti presenteranno collezioni ispirate a storie personali, cambiamenti sociali e innovazione dei materiali.

Accanto a loro, alcuni stilisti professionisti selezionati che si confrontano con lo stesso tema, in un dialogo tra generazioni che usa il corpo come linguaggio politico e poetico.

«Smoda non è una semplice sfilata, ma è un manifesto visivo, un rito collettivo che rifiuta la moda come consumo per riappropriarsene come atto di pensiero, resistenza e verità. Ogni abito è un grido o un sussurro, ogni passo in passerella è una presa di posizione», sottolinea Skip, Art Director dell’evento.

Ingresso gratuito, SMODA 2025 è aperto alla città, alla collettività e alla contaminazione. È un progetto firmato @skip_la_comune e Associazione Punta Comune in collaborazione con ABA Palermo.

Ieri pomeriggio, venerdì 4 luglio, presso la sede di Novamedia Srl, la presentazione ufficiale dell’edizione 2025 di SMODA. All’incontro ha preso parte l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, insieme agli organizzatori Tony e Francesco “Skip” Valguarnera, i rappresentanti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e l'assessore comunale di Palerno, Fabrizio Ferrandelli.

«SMODA – ha dichiarato l’assessore Tamajo – non è solo un evento di moda, ma un’esperienza collettiva che dimostra quanto la nostra terra sappia generare visioni nuove partendo dalle proprie radici. La nuova Sicilia non si ferma alle immagini del passato: ha voglia di costruire, di creare lavoro, di offrire ai nostri giovani una prospettiva concreta nel campo dell’arte, del design e dell’impresa culturale. Ringrazio gli organizzatori per l’impegno e la passione con cui portano avanti questa iniziativa. SMODA è un segnale positivo di una Sicilia che sa guardare avanti, coniugando estetica e contenuti, creatività e responsabilità sociale. Il nostro compito è accompagnare e sostenere percorsi come questo, che parlano ai giovani e danno valore alla bellezza come motore di sviluppo».