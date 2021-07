Escursionisti in difficoltà sulle Madonie, una donna ferita: il video dei soccorsi

Soccorsi in azione per recuperare tre escursionisti in difficoltà sul Monte d'Oro, nei pressi di Collesano in provincia di Palermo.

I tre, due uomini di 34 e 36 anni e una donna di 57, hanno smarrito il sentiero durante una gita sulla montagna che sovrasta il paese madonita. Sul posto è subito giunta una squadra dalle Madonie che ha raggiunto a piedi gli escursionisti. Contemporaneamente, poi, due tecnici di elisoccorso si sono imbarcati all'aeroporto di Boccadifalco su un AW 139 della polizia.

I due compagni sono stati accompagnati a piedi sulla strada mentre la donna - infortunata - è stata sbarcata nell'elisuperficie della polizia stradale di Buonfornello, dove ad attenderla c'era un'autoambulanza del 118.

