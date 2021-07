Sit-in per il Baretto di Mondello, il titolare: "Appartiene ai palermitani"

In piazza per il Baretto di Mondello. Un sit-in contro lo sfratto ha preso il via questa mattina davanti allo storico chiosco alla rotonda di Valdesi. La sentenza, con l'arrivo dell'ufficiale giudiziario, diventa operativa.

Un primo sopralluogo dello stesso ufficio era avvenuto a febbraio e aveva concesso un margine di tempo per organizzare il trasloco di macchinari e suppellettili. La manifestazione di oggi, in dissenso contro la Italo Belga, la società che ha sfrattato la famiglia Schillaci che da oltre 60 anni gestisce il Baretto, difficilmente potrà cambiare le cose. Coloro che protestano, comunque, per far sentire la loro vicinanza ai titolari e ai dieci operai che hanno alle dipendenze, chiedono soltanto che si consenta una proroga per tutta la stagione estiva.

Il titolare Vincenzo Schillaci spera ancora che si possa raggiungere un'intesa: "Il Baretto appartiene ai palermitani e oggi lo stanno dimostrando - dice nel video di Marco Gullà -. Questa manifestazione è una risposta ai soprusi che subisce a metà stagione una città e una stazione balneare".

