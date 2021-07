Caos al centro vaccinale Cto di Palermo: gente in fila per oltre due ore e assembramenti

Caos al centro vaccinale Cto di Palermo questa mattina. Tante le persone in fila, sia quelle prenotate che quelle che non avevano fissato l'appuntamento. Nessuna corsia preferenziale per chi aveva prenotato da giorni. Gente in coda dalle 9 è stata chiamata anche dopo le 12.

Inevitabili gli assembramenti all'esterno della struttura con un solo metronotte a dover gestire la situazione. Sono stati registrati anche momenti di tensione con gente che ha polemizzato e protestato nei confronti della gestione della struttura.

Ieri, file di oltre due ore erano state registrate invece alla fiera del Mediterraneo di Palermo ma per i tamponi. Tanti le persone non vaccinate presenti ma c'era anche chi, seppur con la somministrazione delle due dosi, era in coda per il test rapido.

