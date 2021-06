Emergenza rifiuti a Palermo, tappa al Villaggio Santa Rosalia: anche gli alberi diventano discariche

Al villaggio Santa Rosalia, a due passi dall'ospedale Civico di Palermo, alle 10 del mattino l’immondizia riempie tutti i cassonetti della zona.

E non solo. Si accumula agli angoli delle strade, accanto ai tronchi degli alberi, davanti ai contenitori per la plastica e per gli indumenti usati. C’è spazzatura persino tutto intorno alla scuola. Di ogni genere: da umido, a pezzi di legno, mobili, frigoriferi.

Nel giro di poco però arriva la Rap, che porta via il grosso. Sulla strada comunque rimane il percolato maleodorante dei rifiuti, lasciati lì a stagnare, a detta dei residenti, per settimane. Loro si sentono abbandonati. Nella puzza e nel degrado. Riconoscono che molti errori vengano fatti proprio da chi abbandona i sacchetti in luoghi non idonei, ma c’è anche un disservizio nella raccolta.

