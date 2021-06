Movida violenta a Palermo, piazza Magione sgomberata: il video dei controlli tra i giovani

Movida sotto controllo a Palermo. Già ieri sera è scattato il giro di vite nei luoghi più frequentati dai giovani, tra cui Piazza Magione, come si vede nel video, teatro nei giorni scorsi di una rissa e del ferimento di un agente.

L'intervento di polizia, guardia di finanza, carabinieri e Digos, intorno alle 23 ha di fatto svuotato la piazza senza che vi fossero tensioni. Successivamente, dopo le 24, la polizia è intervenuta anche in piazza Giovanni Meli che si era riempita di gente.

Dopo l'aggressione a un gruppo di poliziotti avvenuta martedì sera a Palermo, uno dei quali è stato colpito alla testa con una bottiglia da un gruppo di venditori ambulanti abusivi, è in vigore l'ordinanza firmata dal sindaco Leoluca Orlando che ha disposto una serie di divieti.

Il provvedimento, infatti, prevede la possibilità di interruzione del transito pedonale o veicolare in piazza Sant'Anna, piazza Magione e nell'area della Vucciria "in caso di accertato affollamento tale da non consentire il rispetto delle norme anti Covid e di una ordinata presenza sui luoghi al fine di impedire inaccettabili eccessi e atti di violenza".

Le nuove regole sono state concordate con il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica e saranno valide fino a tutto il 20 giugno, dalle 18 alle 24, tranne ieri e oggi in cui è attivo fino alle 23.

