"Sarai sempre nei nostri cuori": l'addio ad Alessia, vittima dell'incidente in viale Regione Siciliana

Una maglia bianca con un cuore e una scritta: «Alessia sarai sempre nei nostri cuori». Così gli amici di Alessia Bommarito hanno dato l'addio alla 20enne scomparsa tragicamente nell'incidente di viale Regione Siciliana in cui ha perso la vita anche Chiara Ziami. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di Sant'Orsola, in tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto alla giovane, che viveva con la famiglia nel quartiere Cep di Palermo.

Alessia era un'appassionata di calcio, fino allo scorso anno giocava come centrocampista nella squadra Don Carlo Misilmeri, da piccola invece aveva militato nelle giovanili della Ludos, l'attuale Asd Palermo. «Le piaceva divertirsi, aveva molti amici e una straordinaria voglia di vivere - ha detto la mamma Daniela -. Alessia era una sognatrice, aveva in mente tante cose da fare per il suo futuro. Era caparbia, determinata, con una forza di volontà straordinaria in tutto quello che faceva».

Ieri erano stati celebrati i funerali di Chiara Ziami, l'altra vittima dell'incidente. Nella parrocchia Sacra Famiglia in via Gaspare Mignosi, non lontano dalla Stazione Centrale, molti palloncini bianchi hanno accolto la bara portata in chiesa dagli amici. Chiara lavorava in un negozio di detersivi in Corso dei Mille. La mattina dell'incidente era andata a scegliere il vestito del suo matrimonio che stava organizzando.

