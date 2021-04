25 aprile a Palermo, il messaggio del partigiano siciliano: "A 20 anni ho capito cosa è la dignità umana"

Ricorre la festa della Liberazione e a Palermo le autorità cittadine si sono allora riunite per commemorare il 25 Aprile al Giardino Inglese di Palermo.

Momento centrale della cerimonia la lettura del messaggio di un partigiano ancora in vita, originario di Gratteri, ma che da tempo vive a Livorno: Santo Santino, 99 anni. “È stata una grande cosa - le sue parole riportare da Angelo Ficarra di Anpi Palermo - a vent’anni ho capito cosa è la dignità umana, cosa vuol dire battersi per i valori e per la libertà degli altri”.

“Oggi - ha commentato poi Ficarra - il compito di Anpi è quello non solo di difendere la democrazia, ma di recuperare la storia negata del popolo siciliano”.

“Ogni giorno deve essere il 25 Aprile - ha detto il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé, presente alla cerimonia - dobbiamo difendere i valori legati alla resistenza. Oggi deponiamo le corone di fiori e osserviamo qualche minuto di silenzio per il sacrificio dei tanti, ma è un impegno che deve essere quotidiano”.

