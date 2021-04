25 aprile, cerimonia al Giardino Inglese di Palermo: deposta una corona di alloro

In occasione della festa della Liberazione il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha deposto una corona di alloro al Parco Piersanti Mattarella a Palermo, per commemorare il 25 aprile e la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista.

"Le istituzioni hanno il dovere morale e politico di onorare e coltivare la libertà. Libertà intesa come condizione dell'individuo, come pilastro valoriale della democrazia. Libertà intesa come responsabilità e mai come ricorrenza, libertà come memoria del sacrificio di molti nel rispetto e nella consapevolezza dell'importanza di riconoscere i diritti altrui. Sono qui oggi perché in questa terra la parola libertà ha un significato profondo e vissuto", ha dichiarato il Sottosegretario a margine della cerimonia.

