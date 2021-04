Viaggio tra le strade di Palermo in zona rossa: nessun controllo da via Belgio al porto

Palermo in zona rossa: abbiamo deciso di fare un giro per le strade d’ingresso e di uscita della città per capire la situazione sui controlli.

Siamo partiti da via Belgio in direzione Catania e fino allo svincolo per via Giafar nessun posto di blocco.

Nemmeno vicino il carcere Pagliarelli, dove di solito c’è qualche pattuglia. Nel frattempo il traffico all’ora di punta è più lieve, ma comunque sostenuto, considerata la zona rossa. Anche allo svincolo per l’autostrada, in via Giafar, nessun posto di blocco, e neppure sul lungomare c’è traccia di controlli: da via Messina Marine fino al porto di Palermo si cammina indisturbati.

Il video di Virginia Cataldi.

