Palermo in zona rossa: gente al mercatino di viale Campania, ma è consentito

Palermo in zona rossa da oggi e mercatino di viale Campania con ambulanti e diversi acquirenti. Tutto in piena regola, però, perchè se è vero che sono vietati i mercati, così non lo è per gli ambulanti che vendono generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Come si vede dal video, in viale Campania c'è solo chi espone frutta, verdura, formaggi e pesce. Mancano, inevitabilmente, tutti gli ambulanti che vendono generi diversi dagli alimenti. Molte le persone presenti che, spesso, fianco a fianco e in alcuni casi con piccoli assembramenti, comprano frutta e verdura.

Palermo zona rossa da oggi: le regole dagli spostamenti alle visite ai parenti, cosa si può fare Misure per le scuole Misure per gli spostamenti Misure per la ristorazione Misure per i servizi alla persona Misure per lo sport Misure per la vendita di alcolici Misure per il commercio

© Riproduzione riservata