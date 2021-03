Dosi di vaccino residue? Per evitare di buttarle, dall'hub a fine giornata si cercano dalle liste i nominativi di chi ha prenotato per il giorno dopo e si chiede la disponibilità a vaccinarsi entro mezz'ora.

L'obiettivo è evitare che si perdano le dosi già scongelate. Vincenzo Montanelli, delegato del commissario per l'emergenza coronavirus a Palermo Renato Costa, spiega in questo video di Virginia Cataldi come funziona.

© Riproduzione riservata