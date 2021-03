"Disponibile al vaccino? Vieni entro 30 minuti": a Palermo telefonate dalla Fiera per non buttare le dosi scongelate

Puoi essere vaccinato subito, se vuoi, ma hai trenta minuti di tempo per raggiungere il centro vaccinale per ricevere la dose.

La telefonata o l'sms arriva all'improvviso se ci sono dosi scongelate che rischiano di essere buttate. Capita, per esempio, quando chi le ha prenotate non si è presentato all'appuntamento. Un caso del genere è successo ieri sera alla fiera del Mediterraneo di Palermo, dunque il personale sanitario è corso ai ripari, come del resto prevede l'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo.

Il provvedimento dispone infatti che i vaccini residui a fine giornata, se non conservabili, vengano somministrati eccezionalmente "per ottimizzarne l'impiego evitando sprechi" a soggetti disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal piano nazionale sui vaccini.

Ieri a Palermo erano rimaste circa dieci dosi, ma sono state cercate e avvisate persone in target, con prenotazioni o caratteristiche per essere ritenute fragili, ma a patto che riuscissero a raggiungere il centro vaccinale entro mezz'ora per la somministrazione. Dunque le vaccinazioni sono andate avanti fino a tarda sera per utilizzare tutte le dosi a disposizione.

Altri casi di personale sanitario che contatta i cittadini si stanno verificando in queste ore con la ripartenza delle somministrazioni del vaccino Astrazeneca. Come ha annunciato il premier Draghi dopo il via libera dell'Ema, in Italia dalle 15 di oggi si tornerà ad utilizzare anche il vaccino finito nei giorni scorsi nell'occhio del ciclone per le morti sospette.

Gli uffici dell'assessorato regionale alla Salute stanno riprogrammando gli appuntamenti, inviando dei messaggi sms ai cittadini che hanno diritto alla vaccinazione AstraZeneca e che avevano effettuato la prenotazione per i giorni 15, 16, 17, 18 marzo e fino alle ore 15 del 19 marzo. Si tratta di tutte quelle persone che non hanno potuto vaccinarsi per la sospensione disposta in via precauzionale. Intanto, saranno inoculate le dosi ai cittadini che risultano già prenotati per le ore 15 di oggii, negli stessi punti vaccinali precedentemente prescelti.

© Riproduzione riservata