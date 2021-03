Palermo, il Coronavirus non ferma le vampe di San Giuseppe: il video da Ballarò

La zona arancione con le restrizioni anti-Covid non fermano le vampe, le cataste di legna che vengono incendiate nei giorni della festa di San Giuseppe.

Una tradizione che però spesso sfocia in momenti di tensione, come accaduto allo Sperone, quando alcune persone hanno scagliato sassi contro le auto dei carabinieri e dei vigili del fuoco accorsi per spegnere le fiamme.

Un'altra vampa, che ha richiesto l'intervento dei pompieri, è stata accesa nel pomeriggio a Ballarò come è possibile vedere da questo video girato da uno dei presenti.

