Sabato in zona gialla, il centro di Palermo preso d'assalto

Un fiume di gente in via Maqueda: ecco come si presenta il centro storico di Palermo nel secondo sabato in zona gialla. Tantissime le persone che questo pomeriggio hanno deciso di fare una passeggiata per il centro storico, evitando le zone off limits previste dall'ordinanza del sindaco che, ieri, aveva disposto la chiusura al transito pedonale e veicolare di alcune vie e piazze cittadine come norma di contrasto al contagio da Covid-19, qualora si verificassero situazioni di violazione delle norme di prevenzione.

Le strade "vietate" sono via Spinuzza: da Vicolo delle Mura (accesso) a via Valenti (deflusso); piazza Sant’Anna; via Lattarini angolo Piazza Sant’Anna (accesso) Piazza Sant’Anna angolo via Cagliari (deflusso); piazza Sant’Anna angolo via Sant’Anna (deflusso). Ed ecco che la gente si è riversata su altre strade, come ad esempio, in via Maqueda. Tanti non indossavano la mascherina o, comunque, non correttamente.

Questa mattina, invece, a Mondello, dove vige l'ordinanza del sindaco Orlando, nessun assembramento. Gente a passeggio e in bici ma senza le folle che si erano invece registrate la scorsa settimana.

Video di Piero Longo

