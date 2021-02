Mondello resiste agli assembramenti, i controlli scoraggiano in parte i palermitani

Probabilmente i controlli e le chiusure anticipate dall'ordinanza di ieri del sindaco, Leoluca Orlando, hanno scoraggiato qualcuno. Non è che Mondello oggi fosse deserta ma di certo non ci sono stati temuti assembramenti visti nei giorni scorsi.

Questa mattina e nel primo pomeriggio, complice la bella giornata, in molti si sono spostati sulla costa, qualcuno ha anche azzardato un bagno fuori stagione e i tavolini dei bar hanno registrato una buona presenza ma senza le folle avute in passato.

La presenza della polizia in piazza e in giro per le strade ha fatto effetto. Così come pure l'ordinanza comunale che prevede la possibile chiusura, oggi e domani, dalle 10 alle 22 per viale Regina Elena dall'angolo con via Anadiomene, alla piazza di Mondello. Oltre ad alcune strade del centro storico del capoluogo, in particolare via Spinuzza: da Vicolo delle Mura (accesso) a via Valenti (deflusso); piazza Sant’Anna; via Lattarini angolo Piazza Sant’Anna (accesso); Piazza Sant’Anna angolo via Cagliari (deflusso); piazza Sant’Anna angolo via Sant’Anna (deflusso).

immagini di Piero Longo

