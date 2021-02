Restringimento sul Ponte Corleone a Palermo, code di due chilometri in viale Regione Siciliana

Strettoia uguale traffico. La conseguenza, prevedibile, dei restringimenti sul Ponte Corleone, a Palermo, ha raggiunto da ieri pomeriggio l'apice. E questa mattina gli incolonnamenti, in direzione Catania-Messina, hanno raggiunto i due chilometri: a partire da corso Calatafimi auto in coda su viale Regione Siciliana ma le ripercussioni si fanno sentire anche in altre zone, compresa quella della stazione centrale.

Il Ponte Corleone, passaggio obbligato per chi entra ed esce da Palermo e non vuole inoltrarsi per le strade della città, ha subìto un dimezzamento delle carreggiate per alleggerire il peso. Una relazione dei vigili del fuoco (inviata anche in procura) ha messo in evidenziava i rischi per il viadotto sopra il fiume Oreto.

Una infrastruttura nevralgica per la città la cui chiusura sarebbe un disastro per la viabilità di Palermo, già adesso compromessa.

