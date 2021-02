Palermo, traffico sul Ponte Corleone: un'ora per andare dal Pagliarelli allo svincolo di Bonagia

Viaggio nel traffico della circonvallazione all’ora di pranzo. Il risultato: un’ora per andare dal carcere Pagliarelli allo svincolo per Bonagia, e da Bonagia fino al ponte di via Belgio.

Alcuni tratti problematici di viale Regione Siciliana sono la causa dei rallentamenti. Per esempio, il traffico è intenso in prossimità del ponte Corleone, dove una parte della carreggiata è stata interdetta.

Le auto devono quindi riversarsi su sole due corsie, operazione che crea incolonnamenti e lunghe attese. Talvolta l’ingorgo si allunga anche sulle bretelle laterali di viale Regione Siciliana, e ben oltre il ponte di via Ernesto Basile.

Anche avventurarsi in direzione Trapani però non è impresa facile. In concomitanza del cantiere che blocca la circonvallazione le auto tornano a paralizzarsi e il traffico scorre a singhiozzo finché non ci si immette sulla bretella. La strada torna libera una volta superati gli ostacoli.

