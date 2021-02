Shopping e passeggiate, affollate le strade del centro di Palermo

Strade del centro affollate a Palermo. Una domenica di bel tempo all'aria aperta sia questa mattina a Mondello che nel pomeriggio tra via Ruggero Settimo e via Maqueda. La zona gialla, del resto, lo consente purché si evitino stazionamento e assembramenti e sia rispettato l'uso della mascherina.

Tanti anche i palermitani che hanno approfittato della domenica di sole in zona gialla per una gita fuori porta. In serata si sono formate così lunghe code sulle autostrade in direzione del capoluogo siciliano, sia sulla A19 Palermo Catania che sulla A29 Palermo Mazara del Vallo.

La fila sulla A19 inizia dallo svincolo di Termini Imerese, a circa 25 km dal capoluogo, dove si procede a passo d’uomo. Il traffico intenso sulla A29 inizia all’altezza dello svincolo di Carini, ad una decina di chilometri da Palermo.

