Domenica di sole, Mondello piena di gente: in spiaggia nonostante il divieto di stazionamento

Domenica di sole in zona gialla e il lungomare di Mondello si riempie di gente. Nonostante i controlli delle forze dell'ordine e della guardia costiera, che hanno tentano di limitare lo stazionamento, soprattutto vicino alla piazza c'era una grande folla di palermitani.

Il divieto di fermarsi lungo il litorale, imposto da un'ordinanza del sindaco, è ancora in vigore, ma in tanti hanno comunque trascorso del tempo seduti in spiaggia o sulle panchine per mangiare un boccone o prendere il sole.

