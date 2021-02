Droga, furti, ricettazione, violazione norme anti-Covid: arresti, denunce e multe a Bagheria

Venti persone sono state sanzionate dai carabinieri di Bagheria, durante i controlli, per il mancato rispetto della normativa anti Covid-19: non si trovavano in isolamento e/o non facevano uso dei prescritti di dispositivi di protezione individuale.

Durante i controlli quattro sono stati gli arresti per i reati di furto, ricettazione, resistenza e guida sotto l’effetto dell’alcool, 4 le denunce in stato di libertà e numerose le persone segnalate alla Prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti.

Presso il circolo didattico “Giuseppe Bagnera” di Bagheria, i militari hanno arrestato S.S. 27enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, che dopo aver danneggiato la porta di ingresso si era introdotto nel plesso scolastico.

I carabinieri hanno inoltre sventato il furto presso una ferramenta della cittadina: in manette, F.C. 35enne e L.B.A. 20enne, entrambi palermitani e già noti alle forze dell’ordine. Avevano rubato materiale per oltre 3.500 euro.

