Folle corsa tra le vie di Bagheria con un'auto rubata: un arresto, in due riescono a fuggire

Folle corsa tra le vie di Bagheria percorrendo corso Umberto contromano. Tre giovani a bordo di una Lancia Y, che era stato rubata pochi minuti prima, sono stati incrociati dai carabinieri la scorsa serata. È stato fatto loro segno di fermarsi, ma l'automobilista alla guida ha accelerato.

È nato un inseguimento che si è concluso sulla statale 113. I carabinieri per fare fermare l’auto hanno sparato anche alcuni colpi di pistola in aria. La corsa dei tre è finita contro un muro di contenimento. Due giovani sono riusciti a fuggire.

I militari sono riusciti a bloccare Rino Cristian Trenzetti di 19 anni che ha aggredito i militari. Solo dopo alcuni minuti i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e portarlo in caserma. È stato arrestato per resistenza, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e ricettazione in concorso.

