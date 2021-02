L'omicidio di Roberta a Caccamo, la preside: ho visto tanti ragazzi piangere dopo la tragedia

“Roberta quest’anno non ha frequentato, la ricordo quando era più piccola, non pensavo mai al mondo che potesse succedere una cosa del genere”. A parlare è Patrizia Graziano, ex preside di Roberta Siragusa, uccisa a Caccamo, e di Pietro Morreale, in carcere e accusato dell'omicidio.

“Lui non mi sembrava violento - aggiunge la preside del liceo Ugdulena di Termini Imerese -. I miei alunni quando hanno saputo della notizia hanno pianto, ci hanno ch iesto di dedicare un momento di riflessione proprio a Roberta. Questa cosa ci ha sorpreso molto, anche perché loro stessi queste notizie le avevano solo lette sui giornali e non pensavano che potesse succedere ad una di loro”.

