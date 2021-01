"Sarai sempre con noi", il ricordo della piccola Antonella nei disegni dei compagni di scuola

"Sei la mia migliore amica", "Riposa in pace piccolo angioletto", "Ti voglio bene". Sono alcuni dei messaggi che accompagnano i disegni degli alunni dell'istituto comprensivo statale Perez Calcutta in via Maqueda a Palermo, la scuola frequentata dalla piccola Antonella, la bambina di dieci anni del quartiere Kalsa morta dopo una tragica sfida nata sul social network TikTok.

I compagni della bimba palermitana hanno tappezzato la scuola dei loro disegni, ognuno con un toccante messaggio. "Sei stata sempre la numero 1" e "Sarai sempre con noi", si legge nelle creazioni dei bambini che hanno voluto così omaggiare Antonella.

© Riproduzione riservata