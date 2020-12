Tamponi all'aeroporto di Palermo, Cascio: "Una barriera per ridurre al minimo i rischi di contagio"

"Il rischio quando arrivano persone da altre regioni è sempre in agguato, però, noi stiamo predisponendo il tutto per ridurre questo rischio al minimo, prevedendo il tampone antigienico per chi arriva in Sicilia senza aver fatto il tampone molecolare dal punto di partenza". Così Francesco Cascio, ex presidente dell'Ars ora referente dell’Asp per l’organizzazione delle attività di screening.

"Credo che l’organizzazione messa in campo dall’Asp di Palermo sia straordinariamente efficiente ed efficace - aggiunge -. L’azienda ha assunto 200 medici, abbiamo previsto turni h24 nei punti di arrivo delle navi, degli aerei e presidi in stazione e i drive-in come quello della Fiera del Mediterraneo. Credo che l’organizzazione messa a punto una “barriera” in una settimana che sarà certamente efficace e ridurrà al minimo il rischio".

© Riproduzione riservata