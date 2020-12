Palermo, via ai tamponi nella Covid Test Area dell'aeroporto di Punta Raisi

"È una cintura di sicurezza che stiamo cercando di fare attorno ai nostri cittadini e alla nostra regione". Così il commissario per l'emergenza Coronavirus a Palermo, Renato Costa, commenta l'avvio ufficiale dei tamponi nella Covid Test Area dell'aeroporto Falcone-Borsellino.

"Lo scopo è quello di evitare che ci possano essere diffusioni di virus ripetendo quello che è successo in estate, col numero dei contagi che è cresciuto dopo le vacanze. Siamo qui per fare questo. Le forze in campo ci sono. Siamo convinti di riuscire a non dare alcuna difficoltà ai passeggeri che arrivano. Abbiamo 20 medici su tre turni, con una zona completamente dedicata. Non dovrebbe esserci nessun problema.

"Cominciamo con l’aeroporto, domani mattina saremo al porto dove avremo 6 postazioni, una per ogni molo di approdo delle navi-passeggeri, più uno a Termini Imerese per la nave che arriva alle 11 da Genova - prosegue -. Queste sette postazioni postazioni saranno presidiate dai nostri circa 60 medici. Per chi invece viene con mezzo proprio o con altre modalità abbiamo messo a disposizione i drive-in aperti dalle 6 alle 22".

"Fin dallo scoppio della pandemia il nostro aeroporto è stato al centro dei servizi per cercare di garantire il livello massimo di sicurezza. Ci siamo messi d’accordo con l’Asp per garantire questo servizio ai passeggeri che quando arrivano immediatamente possono fare il tampone in modo da proseguire il loro viaggio, la loro vacanza, in serenità e sicurezza", commenta Giovanni Scalia, ad della Gesap.

"Questo servizio, già attivo da qualche mese, ci è valso la certificazione da parte dell’Associazione Mondiale degli Aeroporti come eccellenza nella gestione delle tematiche Covid, insieme a tutti gli altri interventi che abbiamo fatto al terminal relative ai percorsi ai flussi e ai termoscanner - aggiunge -. Questo sistema garantirà sicurezza anche nel 2021 quando i voli riprenderanno con più frequenza. Si potrà venire in Sicilia in sicurezza e tranquillità".

