La denuncia non ferma Angela da Mondello, ecco il video della canzone "Non ce n'è"

Uscito il video "Non ce n'è" di Angela Chianello, meglio nota come Angela da Mondello. La denuncia di ieri per aver fatto le riprese senza mascherina e senza distanziamento non ha fermato la donna diventata famosa dopo aver pronunciato a giugno il tormentone trash "Non ce n'è Covid" in un servizio andato in onda nel programma di Barbara D'Urso su Canale 5.

Parte del video, condiviso sui suoi canali social, è stato girato a Mondello e ieri la signora Angela è stata denunciata per aver girato il video senza mascherina e senza rispettare il distanziamento. Per lei e il suo agente è scattata una sanzione amministrativa.

Una ventina di persone, alle 7 di mattina di domenica si sono esibite sulle piazzole di legno tra il Baretto e l’Albaria per girare il videoclip, non il primo a quanto pare della serie ideata da Angela e dal suo manager che ha persino scritto sulla sua carta d’identità «Agente di varietà».

Sono in corso indagini per individuare almeno altre due location già usate dalla casalinga, che adesso ha circa 170 mila follower su Instagram.

