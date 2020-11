Senza mascherina nel video, altri guai per Angela da Mondello dopo la canzone: chiuso un autolavaggio, 4 denunce

Ancora guai per Angela Chianello, nota come "Angela da Mondello", con il suo videoclip che sta facendo ancora scalpore. Dopo la convocazione in commissariato ieri, ora arriva la notizia di una seconda denuncia.

Lo scorso 8 novembre, i carabinieri della stazione Oreto sono intervenuti nel quartiere Guadagna per la segnalazione di un assembramento di persone. Successivi accertamenti, implementati dall’acquisizione e dall’analisi di un video musicale apparso sui social network che hanno permesso di identificare e denunciare, a vario titolo, quattro persone per l’organizzazione e la rappresentazione di uno spettacolo non autorizzato.

Fra i partecipanti al video vi sono, appunto, Angela Chianello, 41 anni, oltre a due componenti di un gruppo musicale e al proprietario di un autolavaggio della zona, area privata adibita a luogo di registrazione.

Il video musicale, come ormai noto, ritrae una folla di persone intente a cantare e ballare a distanza interpersonale ravvicinata e senza mascherine. Per l’attività di autolavaggio è scattata la chiusura per 5 giorni e la sanzione amministrativa di 400 euro per violazione della normativa anti-Covid. E’ in corso l’identificazione degli altri partecipanti al video.

