Palermo deserta nel primo sabato sera in "zona arancione" tra strade vuote e silenzio

Una Palermo deserta nel primo sabato sera dopo l'entrata in vigore del Dpcm che ha collocato la Sicilia nella zona "arancione".

Le strade in cui solitamente si riversa la movida palermitana sono vuote. Nessun'automobile parcheggiata ai lati della carreggiata, non c'è traffico e non si vede nessuno passeggiare o sostare in giro.

Il video percorre prima la zona che dal Foro Italico conduce alla Cala di Palermo. Si vedono solamente pattuglie di carabinieri e polizia stanziate per i controlli. Non c'è altra anima viva in giro. Qualche auto viene fermata dalle forze dell'ordine che devono assicurare il rispetto della nuova normativa.

Le immagini riprendono poi alcune strade del centro e anche lì Palermo si mostra silenziosa, deserta. Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, solitamente gremita di gente al sabato sera, si presenta totalmente vuota. Solo il Teatro illuminato si impone con la sua presenza.

