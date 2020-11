Misure anti-coronavirus, più controlli a Palermo: chiusi due negozi

Controlli più serrati a Palermo per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Sono stati 685 - fra persone singole e attività commerciali - i controlli effettuati dalla polizia municipale da venerdì a domenica sera; 637 i controlli di persone sugli spostamenti con 6 le multe per spostamenti fuori città senza un valido motivo; 48 invece le attività commerciali controllate, di cui 2 chiuse. Tre le denunce. Alcune persone infatti sono state trovate senza mascherina, altre non hanno rispettato le norme anti assembramento.

I controlli, circa cinquemila quelli effettuati nel week-end, sono stati coordinati dalla prefettura di Palermo.

© Riproduzione riservata