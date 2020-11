Articoli per fumatori non a norma, sequestri a Corleone e Lercara Friddi

Articoli per fumatori, tra cartine e filtri per realizzare sigarette, illecitamente detenuti e posti in vendita senza autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e quindi evadendo il fisco, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Corleone e Lercara Friddi.

I prodotti, oltre 147 mila, erano venduti da soggetti di etnia cinese ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello praticato dai rivenditori autorizzati. La merce è stata sequestrata. Per il trasgressore, una sanzione pecuniaria che da un minimo di 5 mila euro fino ad un massimo di 10 mila euro, nonché la segnalazione alla competente Agenzia Dogane e Monopoli per l’eventuale applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale.

