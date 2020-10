Capaci, sequestrati articoli per fumatori non a norma

I finanzieri di Carini hanno sequestrato, in un emporio a Capaci e riconducibile a un soggetto di etnia cinese, più di 3.224 articoli per fumatori (tra cartine e filtri atti alla realizzazione delle sigarette da fumo) illecitamente detenuti e posti in vendita senza prescritta autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché in completa evasione d’imposta.

I prodotti - privi dei titoli autorizzativi e per i quali non è stato effettuato il pagamento delle accise - erano messi in vendita ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello praticato dai rivenditori autorizzati. Sono stati inoltre sequestrati 1.021 articoli, tra accessori per la persona, 135 mascherine chirurgiche e prodotti per l’elettronica, tutti privi dei contenuti minimi di informazioni all’utente nonché pericolosi per la salute dei consumatori in quanto non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea.

I militari operanti hanno contestato al titolare dell’attività commerciale sia la vendita di generi di monopoli senza le prescritte autorizzazioni che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 5 mila sino ad un massimo di 10 mila euro, che la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale, e anche le violazioni del Codice del Consumo che prevedono l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di di 6.034 euro sino ad un massimo di 67.000 euro.

