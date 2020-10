Torretta: più di 70 positivi al Coronavirus, tra cui 20 bambini

Più di 70 postivi al Coronavirus, tra cui 20 bambini. Da oggi Torretta, piccolo comune in provincia di Palermo, è zona rossa, la quinta in Sicilia. L’ordinanza, firmata nel tardo pomeriggio di ieri dal governo regionale, entra dunque in vigore e rimarrà valida fino alle mezzanotte del 30 ottobre.

Da oggi, dunque, all’interno del territorio comunale di Torretta sarà vietata la circolazione a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato, salvo che per situazioni di necessità.

Disposto inoltre lo stop delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e la principale modalità di lavoro sarà quella dello smart-working.

