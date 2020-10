Coronavirus, prorogata la "zona rossa" a Torretta

È stata prorogata la "zona rossa" a Torretta, nel Palermitano. Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con un'ordinanza pubblicata in serata.

Il provvedimento, adottato d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, resterà in vigore fino alla mezzanotte di sabato 7 novembre.

Intanto, l’ombra della zona rossa rischia di abbattersi anche su Alimena. Sono 80 i nuovi positivi – tra cui un bambino di 20 giorni e tutti adesso in isolamento domiciliare in attesa di test molecolare - riscontrati oggi sui circa 600 abitanti che si sono sottoposti allo screening di massa con tamponi rapidi richiesto dal sindaco Giuseppe Scrivano. Il primo cittadino ha deciso, quindi, di inoltrare la richiesta d’autorizzazione per poter dichiarare Alimena zona rossa.

