Palermo, caos e tensioni al mercato ortofrutticolo chiuso per coronavirus

Caos e assembramenti questa mattina davanti al mercato ortofrutticolo di Palermo dopo che la scorsa settimana sono stati trovati tre lavoratori positivi e l'amministrazione ha deciso la chiusura del mercato. Il sindaco Leoluca Orlando, d’intesa con l’Asp di Palermo, ha concesso la possibilità di entrare ai tir provenienti dal Nord e scaricare la frutta.

Questa mattina una squadra di medici sta effettuando agli ingresso tamponi rapidi a personale comunale e a un numero di operai indispensabile a garantire le operazioni di stoccaggio. L’Asp sarà assistita da un nucleo di sorveglianza della polizia municipale.

A mezzogiorno è prevista una riunione per decidere modalità e tappe per la riapertura del mercato generale. Ieri una ditta ha concluso le operazioni di sanificazione certificata di tutte le zone dell’ortofrutticolo. C'è preoccupazione soprattutto tra i grossisti che rischiano un danno economico non indifferente se la merce non dovesse essere venduta. I rappresentanti del mercato chiedono alle autorità di trovare una soluzione per evitare il tracollo.

© Riproduzione riservata