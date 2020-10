Coronavirus, 3 decessi in Sicilia: a Mezzojuso muoiono marito e moglie e a Mazara un dipendente comunale

Sono tre i decessi per Coronavirus in poche ore in Sicilia: 2 a Mezzojuso e uno a Mazara del Vallo. A poche ore di distanza sono morti due coniugi di 80 anni residenti a Mezzojuso, in provincia di Palermo. I due avevano la febbre da qualche giorno e sono risultati positivi al Covid.

I commissari prefettizi hanno informato l'Asp e l'Usca e sono stati eseguiti i tamponi a tutti i parenti e quanti sono stati vicini a due anziani.

Intanto tre familiari dei due coniugi sono risultati positivi e si trovano in isolamento. "Abbiamo informato le strutture sanitarie e seguiamo da vicino la situazione - dice il vice prefetto Rosa Inzerilli della commissione prefettizia - Domani convocheremo il Coc e alla luce dei tamponi prenderemo nuovi provvedimenti. Al momento i positivi sono solo tre e sono in isolamento".

A Mazara del Vallo, invece, è morto un dipendente comunale. Lo dice il sindaco Salvatore Quinci. Le bandiere del Municipio resteranno a mezz'asta.

"Con grande tristezza devo comunicare la notizia del decesso di un nostro dipendente comunale colpito da Covid-19, che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari - scrive Quinci -. Insieme alla Giunta, al Consiglio comunale e a tutti i dipendenti comunali manifesto cordoglio e vicinanza alla famiglia per la perdita. Le bandiere del Municipio resteranno a mezz'asta".

© Riproduzione riservata