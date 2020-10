Covid Hospital di Partinico, Faraoni: "Necessario in questa fase della pandemia"

Da questa sera entra in funzione il reparto di terapia intensiva del Covid Hospital di Partinico. Si sta procedendo infatti alla riqualificazione e alla riconversione di strutture già prevista per la presa in carico dei pazienti affetti da coronavirus.

"Si tratta di strutture - precisa il direttore generale dell'Asp di Palermo, Daniela Faraoni - già previste durante il lockdown e realizzate in tempi record di 45 giorni. Strutture che per fortuna non si era arrivati ad utilizzare quando i casi di coronavirus si erano notevolmente ridotti".

L'ospedale di Partinico, dice Daniela Faraoni, "deve entrare in funzione in questa fase, anche se non avremmo mai voluto che accadesse. Ma tutte le attività ambulatoriali dovranno rimanere e saranno potenziate. Per questo motivo abbiamo lasciato attivi anche il pronto soccorso, il reparto di pediatria, l'ortopedia e la traumatologia inserite in una struttura alternativa".

© Riproduzione riservata