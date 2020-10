A Partinico è di nuovo in funzione l'ospedale Covid: in arrivo i primi 20 pazienti

Il nosocomio di Partinico diventa da questa sera Covid hospital: la struttura avrà 34 posti letto Covid che, in base all’andamento epidemiologico della pandemia, potranno essere estesi fino ad 80. A tale dotazione vanno ad aggiungersi 30 posti letto di terapia intensiva e 4 di semi-intensiva, sempre per pazienti Covid.

I primi 20 pazienti stanno per essere trasferiti in ospedale anche se già questa mattina un uomo è arrivato con l'ambulanza in ospedale, gli è stato riscontrato il Coronavirus ed era stato già ricoverato.

Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura sarà adibito esclusivamente al ricovero dei pazienti psichiatrici Covid positivi provenienti da tutta la provincia. Accogliendo le richieste dei sindaci del comprensorio il pronto soccorso di Partinico continuerà ad essere aperto ai cittadini avvalendosi di tutte le consulenze specialistiche, utilizzando un’ampia area grigia predisposta dalla Protezione Civile con tre strutture esterne all’area di emergenza e utilizzando il servizio di radiodiagnostica dell’ospedale, in attesa di acquisire una Tac radiomobile destinata alle emergenze-urgenze.

Saranno, inoltre, mantenuti 6 posti letto di osservazione breve e sarà anche disponibile a supporto delle prime cure della sindrome coronarica acuta, un posto tecnico a pressione negativa per emergenza non Covid.

