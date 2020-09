Tragedia a Terrasini, muore sub 25enne: il video dell'uscita della bara dal porto

Lascia il porto di Terrasini, come mostrato nelle immagini, la bara di Emanuele Virga, il sub 25enne morto tragicamente durante una battuta di pesca insieme ad alcuni amici.

In corso le indagini per accertare le cause del decesso. Il corpo è stato individuato e recuperato nella zona di Capo Rama dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto anche un elicottero della guardia di finanza per perlustrare lo specchio d'acqua e una motovedetta della Guardia Costiera.

