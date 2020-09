In mare con gli amici per una battuta di pesca, muore sub di 25 anni: tragedia a Terrasini

Tragedia in mare a Terrasini. Un sub palermitano di 25 anni, Emmanuele Virga, è morto per cause ancora da accertare. Si trovava in mare con alcuni amici per una battuta di pesca lungo la costa in provincia di Palermo.

Aveva lasciato a riva il cellulare e altri oggetti personali, poi si era immerso. Alcuni amici non vendendolo risalire hanno chiamato il numero di emergenza e sono subito partite le ricerche. Il corpo è stato individuato e recuperato nella zona di Capo Rama dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Sul posto è intervenuto anche un elicottero della guardia di finanza per perlustrare lo specchio d'acqua e una motovedetta della Guardia Costiera.

