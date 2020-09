I rifiuti invadono Palermo, cumuli nelle zone di Falsomiele e Bonagia

Vere e proprie discariche di rifiuti in diverse zone di Palermo. Cumuli in zona Falsomiele e Bonagia, dove oltre ai sacchetti si aggiungono i numerosi ingombranti. Rifiuti che dovranno probabilmente essere raccolti da due società esterne, secondo quanto deciso dalla Rap.

Attualmente sono in movimento cinque equipaggi, composti da un autista e due operai, che con i loro compattatori stanno lavorando a ritmo continuo su tre turni. Nella notte, in diverse zone della città, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a causa di alcuni roghi in diverse discariche di rifiuti.

© Riproduzione riservata