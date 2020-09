Rifiuti sparsi per strada nella notte e incendi, protesta a Palermo: alla Rap 18 casi di Coronavirus

La protesta contro i rifiuti per strada è andata in scena questa notte. Nella zona di Falsomiele, così come alla Guadagna, cumuli di immondizia che traboccava dai cassonetti sono stati sparsi lungo la carreggiata. E nella stessa zona non sono mancati gli incendi.

Una rivolta contro i rallentamenti nella raccolta che riguardano soprattutto le periferie della città dopo i casi di Coronavirus registrati alla Rap.

In azienda i positivi sono diciotto ma è in corso la revisione di alcuni tamponi da parte dell’ospedale Buccheri La Ferla, per cui il numero potrebbe crescere nei prossimi giorni. Intanto, sono proseguite le verifiche sul personale: ieri l’Asp ha eseguito circa duecento test sierologici "ma gli esami sono ottocento se si considerano anche i tamponi. Siamo in una fase critica – ammette il presidente della Rap, Giuseppe Norata in un articolo sul Giornale di Sicilia – ma la situazione è sotto controllo e sono fiducioso".

