Dalla Chiesa, 38 anni fa l'assassinio: deposta corona d'alloro a Palermo

Nella caserma intitolata al generale Dalla Chiesa è stata oggi deposta una corona d’alloro per ricordare il 38esimo anniversario dell’assassinio del prefetto.

Le parole del comandante generale dell’Arma, il generale di corpo d’armata Giovanni Nistri, vengono dedicate però anche all’agente di scorta Domenico Russo, alla moglie di Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e a tutti i carabinieri vittime della mafia.

“Quest’anno decorrono anche i cento anni dalla nascita del generale”, dice Giovanni Nistri, “quasi per caso, ma spesso dietro il caso si nasconde il simbolo, sono esattamente 160 anni dall’ingresso dei primi carabinieri a Palermo”. La figura del generale Dalla Chiesa è importante, secondo il generale Nistri, per tanti motivazioni, ma soprattutto per essere stato primo firmatario del rapporto che fece sbocciare il concetto di coordinamento tra le intelligenze investigative: “realizzò con ciò un coordinamento”, racconta Nistri, “che andava ben oltre qualsiasi aspetto egemonico nell’attività”.

“E poi come dimenticare”, continua Nistri, “la relazione conclusiva che fece alla commissione antimafia”, in quel momento, “forse per la prima volta, si da una ricostruzione aggiornata, unitaria e prospettica del fenomeno mafioso”. Infine, per restituire la portata del’impatto del generale della Chiesa sull’istituzione dell’Arma, il generale Nistri richiama i propri anni d’esperienza: “di caserme ne ho viste migliaia. In ogni caserma c’è, perché deve esserci, la foto del comandante generale, ma in moltissime caserme c’è anche la foto del generale Dalla Chiesa”, conclude.

Video di Virginia Cataldi.

