Nelle spiagge di Palermo tende da campeggio nonostante i divieti

L'ordinanza firmata dal sindaco Orlando c'è e pure una lista di divieti che renderanno il Ferragosto un po' anomalo rispetto al solito. Eppure nella spiaggia di Romagnolo sembra che la notizia non sia ancora arrivata o forse si finge di non sapere.

Spuntano come funghi, nelle ultime ore, le tende da campeggio nella spiaggia della zona periferica di Palermo, un consueto rito prima del Ferragosto che quest'anno rischia di non avverarsi. Qualcuno infatti, nonostante il divieto di assembramento e di installazione di tende, ha deciso ugualmente di recarsi in spiaggia, portando con tutto il necessario per il giorno di festa.

